De Graafschap verzuimt zich in top te melden na remise tegen Go Ahead

De Graafschap heeft nagelaten om zich in de top van de Jupiler League te vestigen. Op De Vijverberg eindigde het treffen met Go Ahead Eagles in 1-1, terwijl de thuisploeg toch de meeste aanspraak maakte op de overwinning. De ploeg van Henk de Jong houdt de Deventenaren zo echter wel op afstand, want zij blijven voorlopig in de middenmoot hangen.

De Graafschap ging op De Vijverberg furieus van start en kreeg via Youssef El Jebli en Daryl van Mieghem direct grote kansen. Na twaalf minuten spelen lag het spel korte tijd stil, omdat er vanuit het vak met meegereisde Go Ahead-supporters vuurwerk op het veld was gegooid. Mark Diemers was na 21 minuten het dichtst bij de openingstreffer, maar zijn poging eindigde op de lat.

Het duurde lang voordat Go Ahead Eagles in de wedstrijd kwam en de eerste mogelijkheid voor de bezoekers was pas na 23 minuten spelen te noteren. Joey Suk schoot op de vuisten van De Graafschap-doelman Filip Bednarek. Vlak voor rust pakte Go Ahead Eagles desondanks de voorsprong. Pieter Langedijk stond helemaal vrij op de rand van de zestien en had alle tijd om raak te schieten: 0-1.

In de tweede helft waren de kansen over en weer te noteren. Namens de thuisploeg waren Jordy Tutuarima en Sjoerd Ars gevaarlijk, terwijl Sam Hendriks Go Ahead Eagles op een grotere voorsprong had kunnen schieten. Na een uur spelen kwam De Graafschap op gelijke hoogte. Ars kopte uit een voorzet van Tutuarima de gelijkmaker binnen. Kort na de 1-1 leek Hendriks de bezoekers weer op voorsprong te schieten, maar zijn treffer werd geannuleerd wegens buitenspel.

Fabian Serrarens en Van Mieghem kregen in de slotfase nog kansen voor de thuisploeg, maar de winnende treffer leverde dit niet op. Ook aan de andere kant viel die niet, ondanks dat Suk net naast schoot. De Graafschap staat na de puntendeling op de zesde plaats in de Jupiler League, terwijl Go Ahead Eagles het voorlopig moet stellen met de elfde plaats.