Vitesse grijpt naast tweede plaats ondanks laat doelpunt Linssen

Heracles Almelo was zondagmiddag lange tijd de betere partij tegen Vitesse, maar heeft de drie punten toch niet in eigen huis weten te houden. Een groot aantal gemiste kansen brak de ploeg van trainer John Stegeman op. Na rust kwam Heracles nog wel op voorsprong via Kristoffer Peterson, maar het was Bryan Linssen die zijn oude club pijn deed door de gelijkmaker binnen te prikken.

Heracles begon de wedstrijd goed en was de gehele eerste helft de bovenliggende partij. Dankzij een gebrek aan scherpte in de voorhoede bij de thuisploeg en een goed keepende Remko Pasveer, zocht Vitesse na 45 minuten de kleedkamer op zonder een tegendoelpunt. Reuven Niemeijer kreeg drie grote kansen, maar kreeg de bal er niet in. De grootste kreeg hij na zo’n twintig minuten spelen, toen hij de bal voor zijn voeten kreeg en vrij kon inschieten, maar hoog over schoot. Even daarvoor had Robin Pröpper een grote kans om zeep geholpen, nadat Guram Kashia mis zat bij een indraaiende vrije trap. Nog in de eerste helft bereikte Brandley Kuwas met een uitstekende voorzet Niemeijer, maar de Heraclied kopte van dichtbij hopelos over.

Vitesse-trainer Henk Fraser zette de boel in de rust op scherp en zijn ploeg verscheen na de thee dan ook beter voor de dag. De Arnhemmers waren feller en maakten het Heracles lastig. Daardoor waren er minder kansen voor de ploeg van Stegeman en viel er niet veel meer te genieten voor de neutrale toeschouwer. Met nog een kleine twintig minuten op de klok was het eindelijk raak voor Heracles. Het was Kuwas die een perfecte voorzet afleverde op Kristoffer Peterson, die de bal van dichtbij onhoudbaar binnen kopte.

Na de achterstand koos Vitesse voor de aanval en ging het op jacht naar de gelijkmaker. Deze kwam er uiteindelijk vier minuten voor tijd. Heracles kreeg een voorzet niet weggewerkt en het was Linssen die er als de kippen bij was om de 1-1 tegen de touwen te werken. Zodoende redt hij een punt voor Vitesse, dat op vijftien punten komt en door het puntenverlies de kans om op de tweede plaats te komen laat liggen.