‘Ontevreden Man City trekt voortijdig stekker uit deal met FC Twente’

Manchester City wil een voortijdig einde maken aan de verhuurperiode van Isaac Buckley-Ricketts bij FC Twente. Dat schrijft The Sun zondag. De Engelsen zijn niet te spreken over het geringe aantal speelminuten van de aanvaller in de Eredivisie. Buckley-Ricketts kwam slechts viermaal in actie als invaller en speelde in totaal 116 minuten.

Buckley-Ricketts, afgelopen zomer Europees kampioen met Engeland Onder-19, werd in augustus voor een jaar overgenomen van Manchester City. De negentienjarige spits had enkel in de bekerwedstrijd tegen ONS Sneek (1-3) een basisplek in de ploeg van René Hake. Als de situatie niet verbetert, wil Manchester City hem in januari terughalen naar Engeland.

De kans bestaat dat Buckley-Ricketts dan wordt verhuurd aan een andere club. Championship-club Bolton Wanderers zou interesse hebben in de jongeling. De Daily Mail maakt eveneens melding van de wens van Manchester City om Buckley-Ricketts terug te halen en spreekt over interesse van diverse clubs uit de Championship en de League One.