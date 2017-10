‘Het is logisch met Guardado en Hendrix voor me, ik was er niet klaar voor’

Clint Leemans is vastberaden om zich zondag te laten gelden in de thuiswedstrijd tegen PSV. De middenvelder van VVV-Venlo kwam in de laatste drie competitieduels steeds tot scoren en speelde een hoofdrol bij de goede seizoensstart van zijn ploeg. De ontmoeting met PSV is voor Leemans een bijzondere, want hij doorliep de jeugdopleiding van de Eindhovenaren en kwam 87 keer in actie voor Jong PSV. "Dit moet míjn dag worden."

Tot een debuut voor het eerste elftal kwam het niet. "Wel enigszins verklaarbaar met spelers als Andrés Guardado en Jorrit Hendrix voor je. Als ik eerlijk ben, vond ik mezelf er ook nog niet klaar voor", vertelt hij aan het Algemeen Dagblad. Desondanks heeft Leemans zich er niet bij neergelegd dat hij nooit voor PSV zal spelen. "Spelen in PSV 1 blijft nog altijd mijn droom."

Voorlopig is hij tevreden bij VVV, dat achtste staat in de Eredivisie. De laatste vier duels bleef de promovendus ongeslagen. Slechts één keer verloor VVV dit seizoen, tegen Ajax. "We spelen goed, halen punten en bewijzen tegen clubs als FC Twente en FC Groningen dat we kunnen verrassen. Waarom zou dat tegen PSV niet lukken? Tegen Ajax (0-2, red.) hebben we het ook een uur lang goed gedaan. We staan terecht zo hoog op de ranglijst."