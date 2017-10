Bosz stipt verschil aan: ‘In Nederland is het al snel: maar waarom?’

Peter Bosz incasseerde zaterdag zijn eerste nederlaag met Borussia Dortmund in de Bundesliga, maar zijn competitiestart is desondanks goed te noemen. De trainer staat met zijn ploeg bovenaan en voelt zich gewaardeerd in Duitsland. Het bevalt Bosz dat hij in Duitsland minder hoeft uit te leggen en dat zijn ideeën sneller worden geaccepteerd.

Nederlanders zijn nieuwsgierig en heel eigenwijs, zegt Bosz tegen de NOS. "Als ik daar met iets kom, dan is het al snel: maar waarom? En dan moet je het uitleggen. Hier in Duitsland zeggen ze: laat het maar zien, we gaan aan de slag. En dat is wel een groot verschil", legt hij uit. In het verleden merkte Bosz dat spelers vaak vraagtekens zetten bij zijn aanvallende speelstijl, omdat de verdediging kwetsbaar kan worden.

"De manier van spelen die wij bij iedere club willen neerzetten, zorgt vooral in het begin vaak ook voor tegendoelpunten. Daar houdt geen keeper van en daar houden de verdedigers ook niet van", vertelt Bosz. Dat zijn dan ook de spelers die als eerste vragen stellen, geeft hij aan. "Kan dit wel? Is het niet te risicovol? En kunnen we dit straks ook als we tegen betere tegenstanders moeten? Mijn ervaring leert: ja, dat kan."