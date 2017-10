Ten Hag genoemd als opvolger Advocaat: ‘Ik zou het zeker overwegen’

Het bondscoachschap van Dick Advocaat bij het Nederlands elftal zit er binnenkort op en aan de KNVB de taak om een opvolger te vinden. Een naam die in de media veel wordt genoemd, is die van FC Utrecht-trainer Erik ten Hag. Mocht de voetbalbond bij hem uitkomen, dan staat hij open voor Oranje. Bij De Tafel van Kees zegt Ten Hag het te overwegen als hij gevraagd wordt.

"Kijk, voor veel trainers is het bondscoachschap gewoon het hoogste ambt. Ik heb nu nog niets gehoord, dus ga ik er ook niet over nadenken. Als ik wel gevraagd wordt, zou ik het zeker overwegen”, aldus Ten Hag, die zich haastte om te zeggen dat hij het uitstekend naar zijn zin heeft bij FC Utrecht.

Ten Hag werkte in zijn beginperiode als trainer als assistent bij FC Twente en PSV. In 2012 werd hij hoofdtrainer van Go Ahead Eagles, waarna hij van 2013 tot 2015 werkte als trainer van het tweede elftal van Bayern München. Daarna werd hij aangesteld bij FC Utrecht.