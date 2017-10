‘Bazoer heeft er lak aan, met zijn kwaliteiten speelde ik in Oranje’

Riechedly Bazoer stond vorige week vrijdag weer eens op het veld voor Jong Oranje, nadat bondscoach Art Langeler hem een tijd negeerde. De middenvelder van VfL Wolfsburg startte tegen Letland (3-0) in de basis, maar maakte weinig indruk. Hans Kraay jr. vindt dat Bazoer met zijn kwaliteiten eigenlijk vast bij het 'grote' Oranje zou moeten spelen.

Na de wedstrijd tegen Letland was de analist al kritisch op Bazoer, aan wie hij zich 'kapot' ergerde. De ex-Ajacied reageerde via Twitter: Wat een lachwekkend persoon #mensenpratenpoep." Dat heeft Kraay jr. ook meegekregen, zegt hij zondagochtend bij De Tafel van Kees. "Dat vond ik helemaal niet erg. Als ik zijn kwaliteiten had gehad, had ik vast in het Nederlands Elftal gespeeld. Hij heeft lak aan zijn kwaliteiten."

Bondscoach Langeler neemt het op voor zijn pupil. Wel ziet het er 'niet altijd even spectaculair' uit, wat Bazoer doet. "Maar hij zit ook in de situatie dat hij zeventig minuten moest spelen. Dat had hij al wekenlang niet gedaan. Maar ik ga wel in mee dat het non-verbaal soms iets heeft van: kom op man, je mag aan de bak. In die week dat hij mee was, heeft hij een goede indruk gemaakt, heeft hij goed meegedaan en kreeg ik totaal geen indruk van arrogantie."