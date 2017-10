PEC Zwolle-speler mikt op top drie: ‘Ik kan een hoger niveau aan’

Ryan Thomas is bezig aan zijn vijfde seizoen bij PEC Zwolle en als het aan de aanvallende middenvelder uit Nieuw-Zeeland ligt, dan is deze voetbaljaargang de laatste in het MAC3PARK Stadion. Afgelopen zomer was er al wat belangstelling voor de zestienvoudig international, maar dat bleek niet serieus genoeg. In de zomer van 2018 hoopt Thomas de volgende stap in zijn carrière te maken. Daarbij mikt hij op een club uit de subtop of top drie van Nederland.

Afgelopen zomer informeerde Engelse clubs naar Thomas. “Maar die werden niet serieus. Clubs uit de subtop van Nederland waren wel wat serieuzer, maar die haakte af doordat ik in het verleden nogal wat fysieke problemen heb gehad. Daarom waren ze niet bereid de prijs te betalen die PEC vroeg”, vertelt hij in een interview met Never Offside.

Thomas wil na dit seizoen hogerop, het liefst naar de top drie van Nederland. Maar een subtopper zou ook goed zijn. “Dat is volledig afhankelijk van het seizoen wat ik nu ga draaien”, vervolgt hij. “Afgelopen zomer zaten er al wat clubs achter me aan, maar dat waren clubs uit de subtop. Ik zie mezelf echter als iemand die wel met de top drie mee kan draaien. Het begin is in ieder geval goed en ik hoop dat ik dat kan volhouden, maar voor mij is het duidelijk dat ik een hoger niveau aan kan.”

Thomas denkt bezig te zijn aan zijn laatste seizoen bij PEC Zwolle. "Ik denk dat na dit seizoen het juiste moment zal zijn. Als alles dit seizoen gewoon goed gaat en als ik niet geblesseerd raak, even afkloppen, dan is dat het moment om de volgende stap in mijn carrière te zetten. Dan wordt het toch wel echt tijd om weer eens uit m’n comfortzone te stappen.”