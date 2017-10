‘Groot fan’ Guardiola waarschuwt: ‘Hij is een van de beste trainers ter wereld’

Niets of niemand lijkt Manchester City te kunnen afstoppen, maar Josep Guardiola is op zijn hoede. Dinsdag kruist zijn ploeg in eigen huis de degens met Napoli in de Champions League. Volgens Guardiola is Napoli een van de best voetballende ploegen van Europa en is dat voor een belangrijk deel toe te schrijven aan trainer Maurizio Sarri.

De oefenmeester van Manchester City noemt zichzelf een 'enorme fan' van Sarri. "Hij is een van de beste trainers ter wereld, omdat zijn ploegen altijd erg goed spelen", zegt Guardiola in de Daily Mirror. "Vorig seizoen werd Juventus opnieuw kampioen, maar het voetbal van Napoli sprong bij de Spanjaard in het oog. "Het gaat niet altijd om winnen. Juventus won, maar er zijn weinig teams in Europa die beter spelen dan Napoli.."

"Ik kijk graag naar teams die willen voetballen. In Italië, waar een verdedigende cultuur heerst, speelt Napoli veertig meter van het eigen strafschopgebied", analyseert Guardiola. Hij trekt de vergelijking met de elftallen van Arrigo Sacchi, de legendarische oud-trainer van onder meer AC Milan en het Italiaanse elftal. "Het doet me denken aan hem." Het elftal van Napoli zit uitstekend in elkaar, geeft Guardiola verder aan.

'Hun keeper José Manuel Reina is een meester in de opbouw. Ze spelen met veel spelers in het midden van het veld, met Jorginho, Allan, José Callejon, Marek Hamsïk en Lorenzo Insigne. Als Dries Mertens er dan nog bijkomt, hebben ze vijf of zes spelers in het midden staan", somt hij op. "Ze hebben de kwaliteit om op het juiste moment elkaar kort aan te spelen. Ze versturen veel passes over drie of vier meter, zodat ze allemaal samen staan als ze de bal kwijtraken. Ik ben een groot fan."