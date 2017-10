‘YouTube-spits’ van PSV: ‘Ik kijk veel naar Kane, Agüero en Lukaku’

Jürgen Locadia verkeert in een goede vorm en was dit seizoen al vijf keer trefzeker voor PSV in de competitie. De 23-jarige aanvaller heeft Luuk de Jong uit de basis verdreven en is onder Phillip Cocu de eerste spits van de Eindhovenaren. Locadia werkt hard aan zichzelf en daar speelt zijn smartphone een belangrijke rol in. Buiten de trainingen om kijkt de spits namelijk de hele dag door video’s van topspitsen, met name vanuit de Premier League, op YouTube.

"Ik kijk veel naar Harry Kane, Sergio Agüero en Romelu Lukaku. Ik hoor van mensen om mij heen dat ik obsessief ben omdat ik de hele dag naar voetbal kijk. Maar het geeft mij een goed gevoel", zegt de aanvaller in gesprek met de NOS. Zijn eigen doelpunten kijkt hij niet terug, zegt hij. "Ik ga toch niet naar mezelf op YouTube kijken?"

Zondagmiddag verschijnt Locadia aan de aftrap tegen VVV-Venlo, de club waartegen hij zijn debuut voor PSV maakte in de Eredivisie en als invaller gelijk goed was voor een hattrick. Sinsdien heeft hij zich ontwikkeld als persoon en spits. "Ik ben volwassener in mijn spel, maak betere keuzes en ben veelzijdiger geworden", aldus de aanvaller, die veel afkijkt van Arjen Robben. "Hoe hij zich voorbereidt en traint. Hoe hij z'n acties uitvoert op snelheid, met lef en durf. Ik denk dat ik daar veel van kan leren."