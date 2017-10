‘Ik ken grotere sterren dan Klaassen die een heel seizoen nodig hadden’

Ronald Koeman staat voor een cruciale wedstrijd met Everton. Op bezoek bij Brighton & Hove Albion heeft de club én hijzelf zondag behoefte aan een goed resultaat, om niet verder achterop te raken. Na zeven wedstrijden staat Everton zeventiende in de competitie en de druk op de manager neemt toe. Ook enkele van zijn zomeraankopen worden bekritiseerd, zoals Davy Klaassen. Koeman behoudt echter het vertrouwen in zijn landgenoot.

In gesprek met de Daily Mirror beaamt de manager dat Klaassen geen eenvoudig begin heeft gekend na zijn transfer van Ajax naar Everton. "Maar er is absoluut geen twijfel over zijn kwaliteiten", benadrukt Koeman. "Er zijn zoveel voorbeelden van spelers die in hun land de beste waren en klaar waren voor een grote transfer, maar het toch lastig vonden in Engeland. Ik ken grotere sterren dan Klaassen die een heel seizoen nodig hadden, voordat ze zichzelf bewezen." Als voorbeeld noemt hij Henrikh Mkhitaryan, die bij Borussia Dortmund 'de grote ster' was en in 2016 naar Old Trafford verkaste.

"Ik heb alle kritiek in zijn eerste seizoen meegekregen. Het was ongelooflijk wat hij moest doorstaan. Hij had het moeilijk, maar presteert inmiddels op topniveau. Hij is iedere week zo belangrijk voor Manchester United", geeft Koeman aan. Vaak weten topspelers uit andere competities niet wat ze overkomt zodra ze in Engeland spelen, denkt de manager. "Het tempo, de agressie en het fysieke spel laten zich niet vergelijken met welke competitie dan ook. Voor middenvelders in het bijzonder duurt het even om daarmee om te gaan. Voor trainers is dat hetzelfde. Pas als je minstens een seizoen hier hebt gewerkt, begrijp je dat."

Klaassen kostte afgelopen zomer 27 miljoen euro. De ex-aanvoerder van Ajax is bij de NOS realistisch. "Ik had echt niet verwacht toen ik daarheen ging dat ik wel eventjes de Premier League zou gaan domineren of dat ik elke wedstrijd de pannen van het dak zou spelen. Het is vooral wennen en aanpassen", geeft hij aan. Het tempo is het grootste verschil: bij Ajax speelde hij dertien jaar lang 'hetzelfde spel'. "Maar hier gaat het niet om driehoekjes of van achteruit opbouwen. Het gaat om zo snel mogelijk die bal naar voren en daar wat doen."