‘Mijn zes miljoen verslaan de vierhonderd miljoen van Neymar en Mbappé’

Thomas Meunier steekt in topvorm. Voor club en land was de Belgische rechtsback dit seizoen in tien officiële duels betrokken bij dertien doelpunten, met zes treffers en zeven assists. Zaterdag loodste hij Paris Saint-Germain naar een 1-2 zege op Dijon, door beide doelpunten voor zijn rekening te nemen. Meunier kan erom lachen dat juist hij de grote man was, en niet Kylian Mbappé of Neymar.

"Normaal is het aan hen om de doelpunten te maken. Maar nu verslaan mijn zes miljoen euro de vierhonderd miljoen euro die zij kostten", vertelt de vleugelverdediger met een glimlach bij beIN Sports. "Edinson Cavani, Mbappé en Neymar moeten nog gaan vrezen voor hun plaats." Meunier besliste de wedstrijd in blessuretijd. Een week geleden kwam hij ook voor België al tot scoren tegen Bosnië-Herzegovina (4-0). "Ik heb twee trainers die mij volledig vertrouwen en mij veel vrijheid geven in aanvallend opzicht."

"Het is belangrijk dat ik op die manier mijn bijdrage kan leveren", vervolgt Meunier, die toegeeft dat PSG worstelde bij Dijon. Door een laat werelddoelpunt van Benjamin Jeannot leek de thuisploeg een punt over te houden aan de wedstrijd. "Het ging weliswaar niet makkelijk, maar ik bekijk het positief. We creëerden veel kansen in de tweede helft. We hadden de absolute wil om hier te winnen", concludeert Meunier.