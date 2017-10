‘Ik heb lang mijn mond gehouden over Ajax, nu geef ik één keer antwoord’

Peter Bosz blikte deze week nog eens terug op zijn zomerse vertrek bij Ajax. De trainer van Borussia Dortmund onthulde donderdag in een interview met de NOS dat hij Ajax afgelopen zomer ook had verlaten als er geen interesse was geweest van andere clubs. Hij voelde zich niet gesteund in zijn werkwijze door andere leden van de technische staf en had graag gezien dat zij vervangen zouden worden, voegde hij later toe in het Algemeen Dagblad. Bosz voelde de behoefte om zijn kant van het verhaal te vertellen.

"Ik heb gewoon een tijd mijn mond gehouden", legt de oefenmeester uit voor de camera van FOX Sports. "Er kwamen nu wat mensen langs in de interlandbreak en dan geef ik er één keer antwoord op." Zijn vertrek bij Ajax zit hem 'helemaal niet' dwars. Wel wilde Bosz misverstanden de wereld uit helpen. "Ze vroegen het aan me en ik heb het voor één keer verteld. Je ziet heel vaak dat er veel onzin door mensen wordt verteld en veel mensen praten elkaar na, maar dit is het verhaal. Punt."

Zaterdag verloor Bosz zijn eerste competitiewedstrijd met Borussia Dortmund. RB Leipzig vertrok met een 2-3 zege uit Westfalen, in een tumultueuze wedstrijd met een rode kaart aan beide kanten. "Het was intens, maar niet goed. Ik vind dat wij niet goed gespeeld hebben", zegt Bosz. "We speelden vandaag tegen een opponent die ons vroeg onder druk wilde zetten. Normaal hebben we kwaliteiten om daar onderuit te spelen, dat hebben we nu niet gedaan. We hebben veel te veel breed en teruggespeeld op de keeper."