Martins Indi verzucht: ‘Iedereen kent zijn kwaliteiten, meer wil ik niet zeggen’

Bruno Martins Indi voelt zich vernederd na de 7-2 nederlaag van Stoke City bij Manchester City. De verdediger van the Potters erkent in gesprek met het Algemeen Dagblad dat de opponent zaterdag 'vele malen' beter was. Zelf speelde Martins Indi de tweede helft mee, maar hij kon niet voorkomen dat Manchester City daarin uitliep naar een monsterzege.

Volgens Martins Indi kan Stoke veel beter dan het liet zien in het Etihad Stadium. "Maar City straft elke fout meteen keihard af", stelt hij. Voor de Nederlands international was zijn rentree in de ploeg wel een persoonlijke opsteker. Voor zijn liesblessure stond vier tot vijf weken, maar hij was zaterdag al fit genoeg voor een invalbeurt. "Ik ben er uiteindelijk maar drie weken uit geweest."

"We hebben het hen niet lastig genoeg gemaakt, wat we hier vorig seizoen (0-0, red.) wel deden", vervolgt de ex-Feyenoorder. "Dat mogen we onszelf aanrekenen, maar City dwingt dat ook af. Hoe ze omgaan met het soort pressing dat we hanteren en onze compactheid. Ze voetballen overal onderuit." Een van de grote uitblinkers aan de zijde van de koploper was Kevin De Bruyne. "Iedereen kent zijn kwaliteiten", verzucht BMI. "Meer wil ik nu niet over hem zeggen.'"