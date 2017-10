Watford-captain neemt geen blad voor de mond: ‘Arsenal heeft geen cojones’

Watford zegevierde zaterdagavond met 2-1 over Arsenal, dankzij een winnende treffer van Tom Cleverly in de extra tijd. Het team van Marco Silva is momenteel op een uitstekende vierde stek in de Premier League terug te vinden. Troy Deeney had een belangrijk aandeel in de zege; hij kwam in de 63e minuut binnen de lijnen voor Andre Gray en benutte acht minuten later een strafschop.

Na afloop sprak Arsène Wenger nadrukkelijk over 'enkele slechte beslissingen' van de arbitraire leiding, verwijzend naar het duel tussen Richarlison en Héctor Bellerín voorafgaand aan de strafschop, al kwam dat de manager van Arsenal op veel kritiek van fans én media te staan. "Ik heb al gehoord dat Wenger de strafschop heeft genoemd als reden van de nederlaag", vertelde Deeney in gesprek met BT Sport. "Ik ben zeker niet degene die meneer Wenger iets aan het verstand moet brengen, maar de reden van hun nederlaag was zeker niet te wijten aan één strafschop."

"Arsenal heeft geen cojones", zo benadrukte Deeney. "Dat is het woord denk ik. Wanneer ik ook tegen Arsenal speel, en dat is iets persoonlijks, ga ik het veld op met de gedachte: 'Laat ik de eerste vermoorden en daarna zien we wel wie nog meer wil'. Deeney had na zijn invalbeurt al snel door dat het een wedstrijd zou worden die hij graag speelt. "Ik ging een luchtduel met Per Mertesacker aan. Nou, ik hoefde eigenlijk niet eens de lucht in. Ik kopte tegen de bal en het publiek veerde op. Hun spelers schrokken ervan."

"Dat zijn gewoon happy days voor mij, als voetballer. Dat is mijn kracht. Als je dan toestaat dat ik dat mag doen, dan ga je een zware wedstrijd tegemoet." Arsenal, dat dit seizoen genoegen moet nemen met deelname aan de Europa League, staat op dit moment op een zesde plaats, met dertien punten uit acht duels. Koploper Manchester City heeft nu al negen punten meer en zodoende lijkt de landstitel ook dit seizoen een utopie.