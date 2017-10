‘Barcelona bekeek Oranje-international tijdens interland Nederland - Zweden’

Virgil van Dijk geniet interesse van Barcelona, zo schrijven diverse media in Engeland zondag. De centrale verdediger van Southampton zou afgelopen week tijdens de interland tussen Nederland en Zweden (2-0), in het kader van kwalificatie voor het WK in Rusland, door een delegatie van de Spaanse topclub zijn bekeken.

Volgens de laatste berichten wikt en weegt Barcelona een formeel bod op Van Dijk, die afgelopen zomer op een transfer naar een grotere club uit was. De clubleiding van Southampton verleende echter geen medewerking, waardoor er een conflict ontstond tussen club en speler. Van Dijk diende zelfs een officieel transferverzoek in, daar hij naar eigen zeggen door de club buiten de selectie werd gehouden.

Liverpool toonde interesse, benaderde Van Dijk, maar haakte af toen Southampton boos was over het ongeoorloofde contact met de verdediger. De Merseyside-club excuseerde zich en beëindigde de belangstelling met een officiële verklaring. Een overgang naar Anfield lijkt zodoende niet meer aan de orde.

Clubs als Chelsea en Manchester City zien in Van Dijk hoe dan ook nog een eventuele versterking voor in de toekomst. Southampton verkoopt de 26-jarige ex-speler van Willem II, FC Groningen en Celtic liever aan een buitenlandse club dan aan een competitiegenoot. Gerard Piqué en Samuel Umtiti vormen het centrum van de defensie van Barcelona, dat ook nog over Javier Mascherano en Thomas Vermaelen kan beschikken. Het is echter maar de vraag of deze twee komend seizoen nog op de loonlijst van de Catalanen zullen staan.