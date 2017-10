Liverpool blijft ‘teenage Holland defender’ Schuurs nauwgezet volgen

Liverpool is nog altijd een van de kandidaten om Perr Schuurs in de toekomst eventueel in te lijven, zo schrijven diverse Britse media zondag. De pas zeventienjarige verdediger én aanvoerder van Fortuna Sittard was eerder dit kalenderjaar voor een proefperiode op Anfield en heeft sindsdien indruk gemaakt in het tenue van de Limburgers.

De ruim 1 meter en 90 centimeter lange Schuurs, zoon van ex-handbalinternational Lambert Schuurs, maakte op zestienjarige leeftijd al zijn officiële debuut in de hoofdmacht van Fortuna: op 14 oktober 2016 tegen VVV-Venlo. Twee maanden later maakte de jeugdinternational zijn basisdebuut, om vervolgens niet meer uit de eerste elf te verdwijnen. In mei volgde een proefperiode bij Liverpool.

Volgens de laatste berichten uit Engeland volgt Liverpool de ontwikkeling van Schuurs nauwgezet, én met meer dan gemiddelde interesse. The teenage Holland defender komt inmiddels voor Nederland Onder-19 uit, werd in juli tot captain van Fortuna benoemd en was bovendien al goed voor drie treffers in zeven Jupiler League-duels. Ook Ajax, PSV, Borussia Dortmund en Manchester City hebben belangstelling.

Een delegatie van Liverpool bekeek de verrichtingen van Schuurs in de interlands tegen Malta (3-0) en Hongarije (2-0), in het kader van kwalificatie voor het EK Onder-19. De verdediger stond in beide duels negentig minuten op het veld. Schuurs had afgelopen zomer al een transfer naar Ajax of PSV kunnen maken, maar gaf aan dat hij liefst het seizoen bij Fortuna wilde afmaken. Een overstap in de volgende transferperiode in de winter behoort uiteraard tot de mogelijkheden.