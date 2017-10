‘De steun van het publiek van Feyenoord doet echt heel veel met me’

Sven van Beek maakte zaterdagavond tegen PEC Zwolle (0-0) zijn rentree in de Eredivisie. De verdediger van Feyenoord, die eind vorige maand al minuten in de Champions League maakte, was op 1 mei 2016 voor het laatst in competitieverband actief. Van Beek is blij dat hij zijn lange periode van blessureleed achter zich heeft gelaten.

Van Beek kwam na ruim twintig minuten in het veld tegen PEC, als vervanger van de geblesseerde Renato Tapia. "Het is wel lekker dat ik eindelijk weer op het veld kan staan", vertelde de verdediger in gesprek met Voetbal International. "De steun van het publiek doet echt heel veel met me. Ik heb een heel lastige periode achter de rug, maar dat wil ik snel vergeten."

"Als ik wedstrijdritme krijg, komt het vanzelf goed. Als je dan eindelijk weer op het veld mag staan, krijg je echt kippenvel." Giovanni van Bronckhorst was tevreden over het optreden van de verdediger. "Hij is er lang uit geweest en heeft zich altijd teruggeknokt. Vandaag (zaterdag, red.) viel hij heel goed in."

Of Van Beek dinsdag alweer moet opdraven, als Feyenoord in de Champions League Shakhtar Donetsk treft, is nog onzeker. De medische staf zal de klachten van Tapia aan zijn hamstrings nader onderzoeken. Van Bronckhorst gaf na afloop aan dat het wel al wat beter met de Peruviaans international ging.