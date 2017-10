Kortsmit voorspelde keren van penalty: ‘Ik stuurde een bericht naar perschef’

Roy Kortsmit is bij Sparta Rotterdam tot een ware penaltykiller uitgegroeid. Ook Kasper Dolberg slaagde er zaterdagavond niet in om de doelman vanaf de stip te passeren, al was dat niet van invloed op de wedstrijd: 4-0. Van de laatste negen strafschoppen die Kortsmit in de Eredivisie tegenkreeg, werden er liefst zeven gemist.

Vijf spelers zagen Kortsmit de strafschop keren; twee spelers kregen de bal niet eens tussen de palen. "Het was puur gevoel. Op het laatste moment besloot ik en ging ik er vol voor", vertelde Kortsmit aan FOX Sports. "Of ik wat aan hem zag? Niet echt. Aan Dolberg zie ik sowieso niet heel veel."

"Soms kun je het zien aan de standbeen van een spelers. Dit was puur gevoel. Het pakte goed uit." Daags voor de wedstrijd voorspelde Kortsmit dat hij tegen Ajax een penalty zou stoppen: hij stuurde een berichtje naar de perschef van Sparta. "Ik had gisteren een interview. Ik pakte er de laatste tijd heel veel en stuurde een bericht: 'morgen pak ik een penalty en dan zal ik wel weer voor de camera moeten'."

Zo geschiedde, al vertrok Sparta met een 4-0 nederlaag uit Amsterdam."Als je uit speelt bij Ajax heb je het als keeper druk. Dat was nu ook zo. Ik pakte een paar goede ballen. De gestopte penalty was m'n zesde op rij. Het wordt nu wel heel veel."