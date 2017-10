‘Ik ga erover nadenken wanneer Ajax alsnog met een nieuw contract komt’

Nick Viergever gaf zaterdag in een interview met De Telegraaf te kennen dat hij in principe volgend jaar zomer bij Ajax vertrekt, als zijn contract afloopt. De verdediger benadrukte zaterdag na de competitiewedstrijd tegen Sparta Rotterdam (4-0) dat zijn aftocht bij de Amsterdamse club nog geen uitgemaakte zaak is.

Viergever gaat 'nadenken' wanneer Ajax alsnog besluit om de verdediger een nieuw contract aan te bieden. "Ik ga erover nadenken wanneer dat gebeurt", zo stelde Viergever in gesprek met Voetbal Inside. "Voorlopig is dat niet aan de orde, dus dan heb je ook geen reden tot nadenken."

Bayer Leverkusen klopte afgelopen zomer aan voor Viergever. De centrumverdediger annex linksback mocht echter niet vertrekken van Ajax, ondanks dat zijn contract in 2018 afloopt. Een nieuw contract heeft Viergever niet aangeboden gekregen en daarom heeft hij in principe besloten om Ajax aan het einde van het seizoen transfervrij te verlaten.

Viergever benadrukt dat het hem geen pijn doet dat Ajax hem, om welke reden dan ook, nog geen nieuw contract heeft voorgelegd. "Pijn... Nee, dat doet geen pijn. Het zijn gewoon de feiten. Het is zo. Het deed in de zomer eventjes pijn dat ik niet weg mocht. Nu is het zoals het is. Ik schik me in de situatie."