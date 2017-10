Van Bronckhorst baalt: ‘Hij had zijn tweede gele kaart moeten krijgen’

Feyenoord kwam zaterdagavond niet verder dan een doelpntloos gelijkspel tegen PEC Zwolle: 0-0. Zowel trainer Giovanni van Bronckhorst als aanvoerder Karim El Ahmadi baalde van de halve misstap en de gemiste kansen. Door het gelijkspel kan koploper PSV, dat op bezoek gaat bij VVV-Venlo, de voorsprong vergroten naar vijf punten. "We creëren in de tweede helft wel veel kansen, maar we maken het niet af", zo stelde El Ahmadi.

"Voor rust lag ons tempo laag en kregen we maar weinig mogelijkheden", analyseerde de middenvelder de wedstrijd, in gesprek met FOX Sports. "Meestal scoor je dan nog wel in de tweede helft, maar dat lukte nu niet. Vorig seizoen hadden we ook veel van dit soort wedstrijden en toen maakten we er wél twee of drie. Dat doen we nu niet. Al met al moeten wij gewoon winnen van PEC in eigen huis, dus dit is gewoon niet goed."

"Zeker niet met de wedstrijden tegen Shakhtar en Ajax op komst", verwees El Ahmadi naar de komende duels. Ook Van Bronckhorst wees naar de gemiste kansen, zeker na rust. "We ontwikkelden genoeg druk, creëerden ook genoeg om te winnen. Voor rust was het niet goed, maar in de tweede helft was het een stuk beter. We hadden moeten winnen." Van Bronckhorst zag Renato Tapia al vroeg uitvallen met klachten aan zijn hamstrings. "Het ging al wat beter met hem, maar we moeten wel afwachten hoe het morgen is."

Van Bronckhorst wilde over de arbitrage weinig kwijt, al spaarde arbiter Dennis Higler Kingsley Ehizibue en later ook Youness Mokhtar. "Ehizibue maakte volgens mij bewust hands en had zijn tweede gele kaart moeten krijgen. Maar goed, de scheidsrechter gaf ze niet. Daar moeten we het mee doen."