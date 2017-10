Barcelona laat bij Atlético Madrid eerste punten van seizoen liggen

Barcelona heeft zaterdagavond voor het eerst dit seizoen punten laten liggen in LaLiga. De ploeg van Ernesto Valverde moest genoegen nemen met een punt tegen Atlético Madrid, dat zodoende ook nog altijd ongeslagen is na acht speeldagen: 1-1. De voorsprong van Barcelona op regerend landskampioen Real Madrid slinkt door de halve misstap naar vijf punten. Atlético heeft één punt minder dan de stadsgenoot.

De eerste kans van de wedstrijd was voor Barcelona, vrijwel vlak na het startsignaal. Na een heerlijke één-twee met Luis Suárez zag Lionel Messi hoe Saúl Ñiguez nog net het schot van richting kon veranderen. Barcelona domineerde, maar vond weinig ruimte in de Madrileense defensie en moest oppassen voor de tegenaanvallen. Zo moest Marc-André ter Stegen tot tweemaal toe in actie komen op pogingen van Antoine Griezmann.

Na twintig minuten nam Atlético de leiding, na een periode van voortdurend balbezit. Ter Stegen had geen antwoord op het geplaatste schot van Ñiguez, die onvoldoende door Gerard Piqué onder druk werd gezet en tijd kreeg om uit te halen. Messi en Andrés Iniesta namen Barcelona daarna op sleeptouw, probeerden de muur van Atlético te slechten, maar zonder resultaat. Het ontbrak de Catalanen aan diepgang en precisie, waardoor Atlético een antwoord had op het ietwat trage spel.

Vlak voor rust kreeg Barcelona ook geen strafschop, na een overtreding van Gabi op Messi. Atlético kwam in de tweede helft veel beter uit de startblokken, al herstelde de ploeg van Valverde zich tijdig. Jan Oblak reageerde goed op een inzet van Suárez en had geluk dat een vrije trap van Messi na nog geen uur spelen op de paal uiteenspatte. Een handsbal van Stefan Savic in het strafschopgebied was in de optiek van de scheidsrechter geen strafschop waard, tot ongeloof van de spelers van Barcelona.

De druk van Barcelona nam zienderogen toe, met zeventig procent balbezit en kansen voor Messi en Suárez. Negen minuten voor tijd moest Atlético toch een tegentreffer toestaan; na een voorzet van Sergi Roberto kopte Suárez achter Oblak. De Uruguayaan had luttele minuten later bijna ook de 1-2 op zijn schoen, maar hij kwam milimeters tekort om een pass van André Gomes te verzilveren.