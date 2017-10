Feyenoord loopt vlak voor cruciale week averij op in De Kuip

Feyenoord heeft opnieuw averij opgelopen voor eigen publiek. In navolging van de 0-2 nederlaag tegen NAC Breda kwam de landskampioen zaterdag ook niet langs PEC Zwolle: 0-0. Vooral in de tweede helft zocht Feyenoord met man en macht naar het openingsdoelpunt, maar de bezoekers bleven overeind. Voor Feyenoord is het een teleurstellende generale repetitie voor het belangrijke Champions League-duel met Shakhtar Donetsk van dinsdag. Zondag wacht De Klassieker tegen Ajax.

Bij Feyenoord maakte Nicolai Jörgensen zijn rentree in de wedstrijdselectie na ruim een maand van blessureleed. De Deen had geen basisplaats: Giovanni van Bronckhorst koos voor dezelfde elf namen als voor de interlandonderbreking tegen AZ (0-4 zege). Het was PEC dat feller van start ging en de eerste kansen kreeg. Zo schoot Stef Nijland naast nadat hij Brad Jones omspeelde, terwijl de keeper een schot van Younes Namli met zijn vingertoppen over het doel moest tikken. Een schot van Youness Mokhtar bleek vervolgens een prooi voor Jones.

PEC zocht brutaal de aanval en Feyenoord kon er maar weinig tegenover stellen. Na achttien minuten liet Sam Larsson zich wel gelden: zijn indraaiende schot zeilde langs de verkeerde kant van de paal. Kort daarna moest Renato Tapia de strijd staken en maakte Sven van Beek zijn entree. De eerste helft kabbelde voort zonder grote kansen of indrukwekkend voetbal van beide kanten. Steven Berghuis probeerde wat leven in de brouwerij te brengen, maar Feyenoord ontbeerde de slagkracht. Kingsley Ehizibue van PEC kwam nog goed weg toen een handsbal geen tweede gele kaart opleverde.

In de tweede helft klapte het thuispubliek voor de warmlopende Jörgensen, die na 58 minuten Jean-Paul Boëtius verving. Feyenoord zocht naar de voorsprong en PEC moest meer verdedigen dan in de eerste helft, maar echt grote kansen bleven uit. Het eerste schot van Jörgensen ging hard naast het doel van Diederik Boer. Even later was de invaller een stuk dichterbij, met de grootste kans van Feyenoord tot dan toe. Via doelman Boer spatte zijn volley uiteen op de paal en Jens Toornstra was in de rebound evenmin succesvol. De tijd begon langzaamaan te dringen voor Feyenoord.

Tevergeefs schreeuwde Het Legioen om een penalty toen Jörgensen werd gehinderd door Nicolás Freire. Toornstra had er negen minuten voor tijd 1-0 van moeten maken nadat Van Beek de bal uitstekend richting de middenvelder kopte, maar van dichtbij bracht Boer geweldig redding op de kopbal van Toornstra. PEC kwam er niet meer aan te pas en beperkte zich tot tegenhouden. Omdat ook een afstandsschot van Bilal Basacikoglu niet het gewenste resultaat opleverde, bleef het bij een doelpuntloos gelijkspel. Dat was voor het eerst sinds Feyenoord - FC Twente op 27 januari 2013.