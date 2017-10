Ziyech knipoogt: ‘Hij kan wel een doelpuntje gebruiken, denk ik’

Hakim Ziyech was zaterdag de uitblinker aan de zijde van Ajax tegen Sparta Rotterdam (4-0). De middenvelder maakte indruk met fraaie acties, steekpasses en een assist op David Neres, terwijl een schot van Ziyech via de rug van Amin Younes tot de 4-0 leidde. "Ik weet niet naar wie hij gaat, maar dat maakt niet zoveel uit", vertelt Ziyech na afloop.

"Amin zei dat hij via zijn rug ging, dan lijkt het mij logisch dat ie op Amins naam komt. Hij kan wel een doelpuntje gebruiken, denk ik", zegt Ziyech met een knipoog bij Ajax TV. Ziyech had het 'zeker' naar zijn zin op het veld, vertelt hij als hij wordt gevraagd naar zijn frivole acties. "Ik heb gewoon een goede wedstrijd gespeeld, denk ik. Als je lekker in de wedstrijd zit, dan kun je weleens wat dingetjes doen, die je normaal niet zou doen."

Ajax kende een goede generale repetitie voor De Klassieker tegen Feyenoord van volgende week. De Amsterdammers gaan op bezoek bij de aartsrivaal. "Je wint nu twee keer met grote uitslagen, maar er kunnen nog genoeg dingen beter. Feyenoord - Ajax is een van de mooiste wedstrijden van het seizoen. We bereiden ons rustig voor en de laatste twee dagen zal de spanning wel toenemen. Volgende week zondag moeten we er staan."

Aanvoerder Joël Veltman vertelt bij FOX Sports dat Ajax 'niet heel diep' hoefde te gaan. Bovendien is hij te spreken over de samenwerking met collega-verdediger Maximilian Wöber, al heeft hij ook een verbeterpunt voor zijn ploeggenoot. "Hij doet het hartstikke goed en hij vult het goed in. Hij is rustig aan de bal, raakt niet in paniek. Af en toe was hij wel slordig in de opbouw, dat moet wat beter. Maar in de duels, controle en coaching doet hij het goed."