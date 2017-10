Keizer: ‘Niet zo dat hij beter is, maar hij is de krachtigste van de vier'

Marcel Keizer kijkt met gemengde gevoelens terug op de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam. De uitslag (4-0) laat weinig te wensen over, maar over het spel heeft de trainer van Ajax zijn twijfels. Er zijn 'leuke en minder leuke dingen' gebeurd, oordeelt Keizer zaterdagavond voor de camera van FOX Sports. "We hebben kansen tegen gehad, ook bij 0-0."

Anderzijds zag Keizer een Ajax dat 'fris' voetbalde. "Als je kijkt naar de situatie waarin we nu zitten, dan staat dat nu bovenaan", legt hij uit. Hij merkte bovendien dat zijn elftal met plezier speelde. "Ze hebben er veel energie in gestopt, hebben kansen gecreëerd, maar we kwamen laat op 1-0. We hadden verder voor moeten staan bij de rust, maar dat hebben ze in de tweede helft goed opgepakt."

Keizer koos voor Amin Younes als linksbuiten. Een van de redenen dat hij gecharmeerd is van de Duitser, is om zijn uithoudingsvermogen. "Het is niet zo dat Amin beter is, maar hij is wel de meest krachtige van de vier in zijn fysiek", doelt de trainer verder op David Neres, Vaclav Cerny en Justin Kluivert. "Hij houdt het het langst vol in onze manier van druk geven. Vaak zie je dat als de flanken gelijkwaardig zijn, dat ik vaak de andere kant van Amin wissel. Een jonge jongen als Justin is bijvoorbeeld eerder vermoeid en je wilt vaak niet beide kanten wisselen."