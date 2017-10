VIDEO - Opmerkelijk productieve Meunier redt zwoegend Paris Saint-Germain

Thomas Meunier heeft Paris Saint-Germain zaterdag een 1-2 zege op Dijon bezorgd. Met twee doelpunten, waarvan de laatste in de blessuretijd, maakte hij een werelddoelpunt van de thuisploeg onschadelijk. De Belgische rechtsback is bezig aan een opmerkelijk productief seizoen. Voor club en land was hij in tien officiële duels betrokken bij dertien doelpunten, met zes treffers en zeven assists. Makkelijk ging het allerminst voor het zwoegende PSG.