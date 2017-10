Feyenoord-huurling helpt Roda in blessuretijd aan tweede zege op rij

Roda JC Kerkrade heeft zaterdagavond opnieuw drie punten kunnen bijschrijven. De ploeg van Robert Molenaar had het op eigen veld lastig met promovendus NAC Breda, maar trok het duel in de slotfase toch nog naar zich toe dankzij een doelpunt van Simon Gustafson: 1-0. Roda staat nu zestiende in de Eredivisie en is NAC tot op één punt genaderd.

Roda boekte voor de interlandonderbreking na zes nederlagen op rij zijn eerste competitiezege deze voetbaljaargang, maar de ploeg kon niet voorkomen dat NAC in de openingsfase de bovenliggende partij was. Het bezoek schoot furieus uit de startblokken en kreeg binnen vijf minuten twee prima mogelijkheden om op voorsprong te komen. Een schot van Giovanni Korte van dichtbij werd echter geblokt, terwijl Thierry Ambrose de bal na goed voorbereidend werk van Angelino niet onder controle kreeg.

De thuisploeg kwam daarna iets beter in de wedstrijd en dat leidde op slag van rust tot een goede mogelijkheid voor Dani Schahin. Zijn poging werd op de doellijn echter ternauwernood onschadelijk gemaakt door Menno Koch. Rai Vloet was vlak daarvoor al dicht bij de 0-1 geweest na een goede combinatie tussen Angelino en Ambrose. De van een schorsing teruggekeerde middenvelder schoot echter hoog over.

Na de onderbreking voorkwam Hidde Jurjes met een uitstekende redding dat Korte kon scoren, terwijl Mario Engels op het uur namens Roda een goede schietkans om zeep hielp. Beide ploegen hielden elkaar daarna lang in evenwicht, maar het was Roda dat in de absolute slotfase uiteindelijk toch nog met de overwinning aan de haal ging. Feyenoord-huurling Gustafson kon scoren na een vrije trap van Adil Auassar en bezorgde de Limburgers zo de drie punten.