Gedeeld competitietopscorer Gomis bewijst waarde opnieuw met dubbelslag

Galatasaray blijft op dreef in de Süper Lig. De koploper van Turkije boekte zaterdag de vierde opeenvolgende competitiezege, door Konyaspor met 0-2 te verslaan. Seizoensuitblinker Bafétimbi Gomis maakte beide treffers en krikte het seizoenstotaal op naar negen. Daarmee deelt hij de koppositie op de topscorerslijst met Adis Jahovic van nummer twee Gôztepe.

Voor Garry Mendes Rodrigues kwam de wedstrijd vroeg ten einde. De Rotterdammer haakte in de eerste helft geblesseerd af en werd afgelost door Selçuk Inan, kort nadat de Rotterdammer naast schoot op aangeven van Gomis. Het geconcentreerd ogende Konyaspor hield Galatasaray grotendeels in bedwang in de eerste helft. De thuisploeg mocht echter ook doelman Serkan Kirintili bedanken, want met een wereldredding hield hij een prachtig afstandsschot van Sofiane Feghouli uit het doel. Daardoor bleef het voor rust bij 0-0.

In de tweede helft nam Galatasaray dankzij Gomis toch afstand van Konyaspor. De zomeraankoop had al twee wedstrijden niet gescoord na een bijzonder productieve start, maar hielp zijn ploeg nu eigenhandig aan een 0-2 zege. Na een scrimmage stond de Fransman op de juiste plek om de score te openen, waarna hij ook een strafschop overtuigend benutte die hij zelf had versierd. De bezoekers hadden de wedstrijd daarna onder controle en trokken de zege eenvoudig over de streep. Via Eren Derdiyok had het nog 0-3 moeten worden, maar hij promoveerde een prachtige pass van Feghouli niet tot assist.