Bosz ziet clubrecord aan zich voorbij gaan na doelpuntrijke thuisnederlaag

Borussia Dortmund heeft zaterdagavond, op de achtste speeldag van de Bundesliga, de eerste competitienederlaag van het seizoen geleden. Het team van coach Peter Bosz ging in eigen huis onderuit tegen RB Leipzig en zodoende grijpt de Nederlander naast een clubrecord: geen enkele coach van die Borussen bleef in zijn eerste acht Bundesliga-duels ongeslagen. Door de 2-3 nederlaag slinkt de voorsprong op regerend landskampioen Bayern München tot twee punten: negentien om zeventien.

Borussia Dortmund zette in de beginfase flink druk op de defensie van RB Leipzig, dat in de vierde minuut al een tegendoelpunt om de oren kreeg. Na een fatale terugspeelbal van Stefan Ilsanker kon Pierre-Emerick Aubameyang alleen op Peter Gulacsci af en rondde hij diagonaal af. Het bezoek herstelde zich echter goed en nam de controle over het duel over; in de tiende minuut verscheen de 1-1 al op het scorebord.

Na een vrije trap van Kevin Kampl kwam de bal via Marcel Halstenberg terecht bij Marcel Sabitzer, die met een rake knik voor de gelijkmaker zorgde. Het team van trainer Ralf Hasenhüttl drukte door, met dominant voetbal en gevaarlijke momenten voor het doel van Roman Bürki. In de 25e minuut was het raak: na een uitstekende actie van Bruma aan de linkerkant prikte Youssef Poulsen de 1-2 binnen.

Dortmund kon niet slechter aan de tweede helft beginnen. Sokratis Papastathopoulos veroorzaakte in de 47e minuut een strafschop, na een overtreding op Jean-Kevin Augustin en mocht bovendien met rood inrukken. Augustus nam zelf de verantwoordelijkheid en schoot de 1-3 binnen. Luttele minuten later completeerde Ilsanker zijn slechte optreden met een tweede gele kaart, na een duel met Aubameyang.

Na ruim een uur spelen verkleinde Dortmund vanaf elf meter de nadelige marge, met dank aan de videoscheidsrechter. De arbiter floot aanvankelijk voor een vrije trap, maar de charge van Dayot Upamecano op Aubameyang was binnen het strafschopgebied. De Gabonees faalde niet vanaf elf meter: 2-3. Het team van Bosz probeerde met man en macht een derde treffer te forceren, maar Gulacsci en consorten hielden goed stand en stapten uiteindelijk als winnaar van het veld. Leipzig, dat de derde competitiezege op rij boekte, heeft nu maar drie punten minder dan Dortmund.