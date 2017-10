Eigen doelpunten helpen Ajax op weg bij ruime overwinning

Ajax heeft in de thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam aan het doelsaldo gewerkt. De ploeg van Marcel Keizer speelde niet groots, maar werd op weg geholpen door twee eigen doelpunten. Daarna kon Ajax uitlopen naar een 4-0 overwinning, door treffers van David Neres en Hakim Ziyech. In de blessuretijd miste Kasper Dolberg nog een penalty. Ajax gaat onder meer Feyenoord voorbij op de ranglijst en kan toezien hoe de rivaal het er zaterdag van afbrengt tegen PEC Zwolle.

Na een indrukwekkend eerbetoon aan de overleden Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan had Ajax de overhand. In de openingsfase dook Klaas-Jan Huntelaar enkele keren gevaarlijk op voor het doel, terwijl Maximilian Wöber een kleine schietkans had. Twee kopkansen van Matthijs de Ligt leverden ook niets op, terwijl Roy Kortsmit een fraaie redding in huis had op een schot van Ziyech. Duidelijk was dat Ajax nog voor rust op voorsprong wilde komen, maar het publiek was niet tevreden. Er klonk voorzichtig gefluit en Sparta creëerde ook aardige kansen.

Een afstandsschot van Loris Brogno werd slecht verwerkt door André Onana, maar bij de rebound stond Robert Mühren buitenspel. De grootste Rotterdamse mogelijkheid was voor Deroy Duarte. De bal werd op de lijn weggewerkt en dus ontsnapte Ajax; even later stond het 1-0 voor de thuisploeg. Na een corner vanaf de rechterflank werkte Ryan Sanusi de bal met de knie achter zijn eigen doelman. Beide ploegen zochten vermoedelijk met gemengde gevoelens de kleedkamers op: Ajax had ondanks matig spel een voorsprong en Sparta zal het gevoel hebben gehad dat er meer in zat.

Dat gevoel had Alex Pastoor ook na 48 minuten, zo bleek wel uit zijn reactie na een vrije kopkans van Mühren. De aanvaller was het eindstation van een fraaie aanval, stond vrij voor het doel van Onana en knikte naast. Ajax wilde de voorsprong uitbouwen om aan de onzekerheid een einde te maken. Kortsmit voorkwam de 2-0 van De Ligt met een knappe reflex en kwam ook als overwinnaar uit een één-op-één-situatie met Huntelaar. De tweede treffer kwam er alsnog en opnieuw werd Ajax geholpen door een eigen doelpunt. Het was Sherel Floranus die het laatste sprankje hoop bij Sparta deed verdwijnen.

Neres wilde de bal terugleggen op Huntelaar in het strafschopgebied, maar via de borst van Floranus verdween het leer in het doel van de bezoekers. Kortsmit, de uitblinker aan Sparta-zijde, voorkwam erger met een mooie redding op een listige vrije trap van Lasse Schöne. Toch wist Ajax ook op 3-0 te komen en ditmaal was het wel op eigen kracht, dankzij een hard schot van Neres. Omdat Amin Younes een afstandsschot van Ziyech van richting veranderde met de rug, werd het ook nog 4-0. Younes en Siem de Jong vonden Kortsmit nog op hun pad. Ook de allergrootste kans op de 5-0 bleef onbenut: Kortsmit pakte een penalty van Dolberg na een overtreding op Younes.