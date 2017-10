Juventus lijdt eerste thuisnederlaag in Serie A in ruim twee jaar tijd

Juventus heeft zaterdagavond dure punten laten liggen. Het team van trainer Massimiliano Allegri ging in eigen huis onderuit tegen Lazio, dat met Stefan de Vrij in de basis aantrad: 1-2. Het was voor de regerend landskampioen van Italië de eerste thuisnederlaag in de Serie A sinds 23 augustus 2015, toen met 0-1 van Udinese werd verloren. Koploper Napoli, dat twee punten meer heeft, komt zondagavond in actie bij AS Roma.

In de eerste twintig minuten hielden de ploegen elkaar in evenwicht, met mogelijkheden voor Blaise Matuidi van afstand en Sergej Milinkovic-Savic uit een vrije trap. Douglas Costa brak de ban na 24 minuten spelen: Thomas Strakosha kon een inzet van Sami Khedira keren, maar de rebound was een prooi voor de Braziliaan.

Juventus had diverse kansen om de voordelige marge te verdubbelen, via onder meer een ziedend schot van Khedira en een dot van een kans voor Gonzalo Higuain. Strakosha ging te frivool om met een terugspeelbal en schoot het leer een halve meter voor zijn doellijn tegen de Argentijn. De bal belandde via de lat echter in de handen van de keeper.

In de eerste tien minuten na rust zorgde Lazio voor de ommekeer. Na een steekpass van Luis Alberto werkte Immobile de bal koeltjes achter Gianluigi Buffon, die luttele minuten later aan de basis stond van de 1-2. De doelman haalde Immobile onderuit en de aanvaller stuurde vervolgens Buffon vanaf elf meter de verkeerde kant op.

Juventus was in het restant van het tweede bedrijf niet meer in staat om minimaal een gelijkmaker te forceren. Allegri zag lijdzaam toe hoe zijn team creativiteit ontbeerde om het Lazio echt lastig te maken en de enigszins gevaarlijke momenten rondom het doelgebied van Buffon plaatsvonden. In de extra tijd kwam Lazio echter goed weg: een volley van Paulo Dybala eindigde op de paal en ook een strafschop in de 96e minuut werd niet verzilverd. Na het bekijken van de beelden zag de arbiter toch een penalty in een charge op Federico Bernardeschi, maar Strakosha keerde de elfmetertrap van Dybala.