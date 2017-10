Guardiola looft ‘beste prestatie’ bij Man City: ‘Hij is een van de allerbesten'

Josep Guardiola is trots op zijn ploeg. Manchester City verpulverde Stoke City zaterdag (7-2) en blijft de overwinningen aaneenrijgen: de laatste negen officiële duels wisten the Citizens te winnen. Volgens Guardiola was het de beste wedstrijd sinds zijn aantreden bij Manchester City en de oefenmeester merkt ook dat hij de ploeg steeds meer naar zijn hand kan zetten.

Met de monsterzege wist de Engelse koploper het thuispubliek te vermaken, maar dat was niet de insteek. "Ik ben hier om te winnen, niet om mensen te entertainen", benadrukt Guardiola na afloop in de Engelse pers. "Maar dit is wel de wijze waarop we graag willen spelen. We hebben veel vertrouwen in onszelf: iedereen gelooft van tevoren dat we zo'n wedstrijd gaan winnen." De Spanjaard zegt dat zijn spelers onderling steeds beter op elkaar ingespeeld raken. "En ik leer mijn spelers ook steeds beter kennen."

"Ook de competitie en de andere teams leer ik steeds beter kennen. Wij kunnen altijd beter spelen, maar ik kan niet ontkennen dat dit het beste optreden was sinds ik hier ben", aldus Guardiola. Hoewel hij niet scoorde, krijgt Kevin De Bruyne na zijn twee assists een speciale vermelding. Guardiola noemt de Belg een van de 'leidende' spelers op de wereld. "Hij is zo'n dynamische jongen, die het spel kan controleren. Het is een groot talent en hij speelde een goede wedstrijd. Hij is een van de allerbesten, zeker weten."