Worstelend PSG slaat in extremis toe na wereldgoal van Dijon

Paris Saint-Germain heeft op de valreep puntverlies afgewend. De koploper van de Ligue 1 worstelde op bezoek bij het stugge Dijon en incasseerde kort voor tijd de 1-1, maar in de blessuretijd werd het 1-2 dankzij Thomas Meunier. De Belg nam beide Parijse doelpunten voor zijn rekening. PSG heeft door de zege 25 punten verzameld uit 9 wedstrijden; AS Monaco volgt met 19 punten.

Makkelijk was het niet voor PSG in de eerste helft. De ploeg van Unai Emery vond het moeilijk om door het middenveld te komen; Dijon stond goed georganiseerd en hield de rijen ook achterin gesloten. PSG probeerde het daarom met lange ballen richting het aanvalstrio van Ángel Di María, Kylian Mbappé en Neymar. Zij konden er echter weinig mee en daarom bleef de thuisploeg overeind. Het leidde tot een evenwichtige eerste helft, waarin het de bezoekers geenszins lukte om in het eigen spel te komen.

Twee van de beste kansen van de eerste helft waren zelfs voor Dijon. De thuisploeg moest het voornamelijk hebben van afstandsschoten: Jordan Mane volleerde rakelings naast en Kwon Chang-Hoon dwong doelman Alphonse Aréola tot een ingreep. Het dichtst bij een doelpunt was Dani Alves, wiens vrije trap van net buiten het strafschopgebied in de slotfase van de eerste helft tegen de lat vloog. Voor PSG was het duidelijk dat het tempo in de tweede helft omhoog moest om Dijon de wil op te leggen.

Negen minuten na de onderbreking kwam de thuisploeg bijzonder goed weg. Een lange bal van Marquinhos bracht de verdediging van Dijon in de problemen en via keeper Baptiste Reynet kreeg Di María de bal voor de voeten. De Argentijn moest scoren, maar zijn halve volley zeilde over het doel. PSG speelde na rust wat overtuigender dan in het eerste bedrijf. Er kwamen meer kansen: Mbappé vond Reynet op zijn pad na een heerlijke pass van Dani Alves, terwijl Marquinhos op de lat kopte. De druk op Dijon nam alsmaar toe en de gastheer werd teruggedrongen op de eigen helft.

Reynet had nog een uitstekende redding met de voet in huis op een schot van Mbappé, maar via Meunier was het twintig minuten voor tijd alsnog raak. Nadat Reynet een indraaiend schot van de verder onzichtbare Neymar pareerde, stond Meunier op de juiste plek om de rebound binnen te werken. Daarmee leek de zege binnen. Dijon stuurde echter steeds meer mensen naar voren om de gelijkmaker te forceren. De 1-1 volgde uit een zondagsschot van Benjamin Jeannot, die prachtig volleerde in de bovenhoek. In de blessuretijd was het opnieuw Meunier die de droom van Dijon verstoorde bij de tweede paal: 1-2.