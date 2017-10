Ronaldo maakt gigantische misser goed met eerste treffer van het seizoen

Cristiano Ronaldo heeft Real Madrid zaterdag een overwinning bezorgd op Getafe. De aanvaller van Real Madrid miste bij een 1-1 stand een gigantische kans, maar maakte dat goed door de 1-2 voor zijn rekening te nemen. Het was voor Ronaldo het eerste competitiedoelpunt van het seizoen. Real, dat een moeizame wedstrijd speelde in het Coliseum Alfonso Pérez, komt dankzij de zege op vier punten achterstand van Barcelona. De koploper komt zaterdag in actie tegen Atlético Madrid.

In de voorgaande drie onderlinge duels scoorde Real in totaal zestien keer en daar leek Getafe van geleerd te hebben. De thuisploeg verdedigde compact, werkte hard en schuwde overtredingen niet. Daarmee werd de bezoekers het combineren onmogelijk gemaakt in de openingsfase. Het team van Zinédine Zidane probeerde via de flanken een doorbraak te forceren in de eerste helft, maar dat leidde niet tot grote kansen. Een hard schot van Ronaldo was de enige serieuze mogelijkheid in het eerste half uur; doelman Vicente Guaita had een fraaie reflex in huis.

De supporters van Getafe vermaakten zich ondertussen uitstekend. Van beide ploegen liet het aanvallend vermogen echter te wensen over. Getafe loerde op de counter, maar gaf de bal eenvoudig weg op de helft van Real. Het verzet van de ploeg van José Bordalás werd na 38 minuten toch gebroken door Karim Benzema. Getafe raakte de bal knullig kwijt aan Benzema, die opstoomde en tegenstander Cala behendig omzeilde. Oog in oog met doelman Guaita schoot de Fransman raak in de linkerhoek. Het was zijn eerste treffer van het nieuwe seizoen in LaLiga.

Door de achterstand speelde Getafe na rust gedurfder. Daar profiteerde Marcelo bijna van, maar zijn vurige uithaal werd gekeerd door de vingertoppen van Guaita. Niet veel later was Getafe weer helemaal terug in de wedstrijd. Fayçal Fajr speelde een hoofdrol bij de gelijkmaker: zijn voorzet vanaf de rechterflank resulteerde in een doelpunt. Wie de bal als laatste raakte werd niet meteen duidelijk, maar spits Jorge Molina claimde de treffer in ieder geval. Het leidde tot een interessantere wedstrijd, waarin Getafe geloofde in een overwinning en Real naarstig naar de 1-2 zocht.

De bezoekers verkregen gaandeweg de tweede helft duidelijk de overhand. De kansen die er kwamen waren nagenoeg alleen nog maar voor Real en verreweg de grootste was voor Ronaldo. Bij de tweede paal kon de Portugees de bal ongehinderd binnenwerken, maar hij faalde en schoot naast. Het werd Real niet fataal, want Ronaldo maakte zijn misser enkele minuten voor tijd goed. Isco lanceerde zijn ploeggenoot met een heerlijke pass, waarna Ronaldo de bal op de slof nam en de verre hoek vond. Real boekte zodoende de derde competitiezege op rij en zowel Benzema als Ronaldo is van 'de nul' af, dit seizoen. Voor Zidane was het overigens zijn honderdste officiële duel op de bank bij Real.