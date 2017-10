Bayern viert rentree Heynckes met vijf treffers; Haller is goud waard

Bayern München heeft de rentree van Jupp Heynckes bij de club opgeluisterd met een overwinning. Der Rekordmeister was zaterdagmiddag met 5-0 te sterk voor SC Freiburg en heeft nu nog maar twee punten minder dan Borussia Dortmund. De formatie van trainer Peter Bosz komt later op de zaterdag echter nog in actie. Sébastien Haller maakte intussen zijn vierde treffer in negen duels voor Eintracht Frankfurt.

Bayern München - SC Freiburg 5-0

SC Freiburg won nog nooit in München en pakte in zeventien uitwedstrijden tegen Bayern slechts twee punten. Ook dit keer bleef de club uit Baden-Württemberg met lege handen achter en na acht minuten was al duidelijk dat Bayern waarschijnlijk zou winnen. David Alaba trok de bal laag voor en Schuster maakte een eigen doelpunt. Bayern bleef hierna domineren en drie minuten voor de pauze maakte Kingsley Coman er met een kopbal 2-0 van. De Fransman scoorde nadat doelman Alexander Schwolow een schot van Arjen Robben had gekeerd en maakte zodoende zijn eerste Bundesliga-treffer sinds februari.

Freiburg liet in aanvallend opzicht niet veel meer zien dan een kopbal van Christian Günter, die naast ging. In de tweede helft scoorde Bayern nog drie keer: Thiago Alcántara schoot de bal van buiten het strafschopgebied laag in de hoek, Robert Lewandowski drukte af na een pass van Thomas Müller en het slotakkoord was aan Joshua Kimmich. Bayern dacht in de tweede helft overigens ook nog een strafschop te krijgen, maar na ingrijpen van de videoscheidsrechter ging dat feest niet door. Robben bleef negentig minuten op het veld staan in de Allianz-Arena.

HALLER ALLER!?? Sebastien Haller is LOS bij Eintracht Frankfurt! Geplaatst door voetbalzone op zaterdag 14 oktober 2017

Hannover 96 - Eintracht Frankfurt 1-2

Hannover verloor slechts één van zijn laatste twintig officiële thuiswedstrijden: in februari werd er in de DFB-Pokal met 2-1 verloren van nota bene Frankfurt. Ook dit keer ging men dus de boot in tegen de bezoekers uit Frankfurt am Main. Sébastien Haller opende al na tien minuten de score: hij werd vrijgespeeld door Marius Wolf en stiftte de bal in het doel. SGE kon die voorsprong echter niet vasthouden: Salif Sané kopte raak uit een hoekschop. Lange tijd leek het bij die 1-1 te blijven, maar in de slotminuut maakte Ante Rebic er na voorbereidend werk van Haller 1-2 van.

Hertha BSC - Schalke 04 0-2

Schalke 04 ging de wedstrijd tegen de hoofdstedelingen in met een punt voorsprong en wist ervoor te zorgen dat Hertha in de eerste helft geen enkel schot op doel kon lossen. Gescoord werd er verder niet in het eerste bedrijf, maar het eindigde voor de thuisploeg alsnog in mineur: Genki Haraguchi maakte vlak voor de onderbreking een stevige overtreding en kon meteen inrukken. In de tweede helft waren die Knappen opnieuw de bovenliggende partij en Schalke slaagde er na de onderbreking wel in om dat verschil op het scorebord tot uiting te brengen. Leon Goretzka zette zijn ploeg met een penalty op voorsprong en Guido Burgstaller gooide het duel tien minuten voor tijd in het slot.

TSG 1899 Hoffenheim - FC Augsburg 2-2

Jeffrey Gouweleeuw verscheen aan de aftrap bij Augsburg en leek na zes minuten al de openingstreffer van Sandro Wagner te moeten incasseren. De goal van de Duits international werd echter afgekeurd, waarna het spel op en neer golfde en ook de bezoekers goede kansen kregen. Alfred Finnbogason trof de paal, terwijl Mark Uth aan de andere kant maar net door Marwin Hitz van het scoren af kon worden gehouden. Vrij kort na de onderbreking had Benjamin Hübner het vizier wel op scherp staan en de Duitser zette Hoffenheim met het hoofd op voorsprong. Via Michael Gregoritsch kwam Augsburg een kwartier voor tijd weer langszij, voordat het in de slotfase toch mis dreigde te gaan voor de bezoekers. De late 2-1 van Uth werd echter in de slotminuut nog weggepoetst door Kevin Vogt, die een voorzet van Gouweleeuw in zijn eigen goal werkte.