Rekik en collega's van Hertha BSC knielen uit solidariteit met NFL-spelers

Hertha BSC heeft zich zaterdag solidair getoond met demonstrerende American Football-spelers. Voorafgaand de competitiewedstrijd tegen Schalke 04 besloten de spelers, de technische staf en andere clubofficials te knielen. Dat gebeurt in de Verenigde Staten tijdens het volkslied om te protesteren tegen excessief politiegeweld.

De stadionspeaker van Hertha noemde Berlijn een kleurrijke stad. "Hertha staat voor diversiteit en is tegen geweld. Daarom slaan we de handen ineen met onze collega-atleten uit de Verenigde Staten en maken we een vuist tegen discriminatie. We staan voor een tolerant Berlijn, voor nu en voor altijd." Via Twitter publiceerde Hertha een officieel statement: "Hertha staat voor tolerantie en verantwoordelijkheid. We willen een tolerant Berlijn en een open-minded wereld."

Nadat de spelers van Hertha en Schalke elkaar begroetten, knielden de voetballers van de thuisploeg op hun eigen helft. In de dug-out deden trainer Pal Dardai, de technische staf en de wisselspelers hetzelfde. Jonathan Klinsmann, de zoon van voormalig Amerikaans bondscoach Jürgen Klinsmann, is de enige Amerikaanse speler bij Hertha. Hij hoorde echter niet bij de wedstrijdselectie; Karim Rekik was er wel bij.