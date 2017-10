Klopp kraakt Mourinho: ‘Bij Liverpool kun je hier zeker niet mee wegkomen’

Jürgen Klopp is kritisch op de wijze waarop Manchester United zaterdag voor de dag kwam op Anfield. De manschappen van José Mourinho leunden achterover en waren afhankelijk van David de Gea, die zijn ploeg met enkele goede reddingen een punt bezorgde tegen Liverpool (0-0). Het enige schot op doel van de bezoekers kwam van Romelu Lukaku, die in totaal maar 22 balcontacten had. Volgens Klopp was er slechts één ploeg die voor de winst ging.

"Bij Liverpool kun je hier zeker niet mee wegkomen", zegt de oefenmeester van Liverpool over de tactiek van de tegenstander. "Maar voor Manchester United is het prima. Ze kwamen hier voor een punt en dat hebben ze gekregen. Wij wilden er drie en die hebben we niet gekregen." Liverpool heeft een achterstand van zeven punten op de rivaal, hoewel de ploeg van Klopp slechts één competitieduel verloor. "Iedereen kan zien dat we qua niveau niet ver verwijderd zijn van Manchester United. Ik vind dat de jongens het goed hebben gedaan."

In zijn twee uitwedstrijden tegen Liverpool als trainer van Manchester United, zag José Mourinho zijn ploeg tweemaal op doel schieten in 180 minuten. Vorig jaar was het Zlatan Ibrahimovic; dit jaar Romelu Lukaku. #mufc #lfc #livman #livmun Een bericht gedeeld door Voetbalzone.nl (@instavoetbalzone) op 14 Okt 2017 om 7:07 PDT

Klopp wil de wedstrijd tegen Manchester United nu analyseren met zijn spelers. "Onze situatie is er vandaag niet slechter op geworden, maar we wilden wel winnen. Dat kon iedereen zien. Veel spelers leverden prachtige individuele prestaties in deze moeizame wedstrijd." Van de laatste vijf competitiewedstrijden won Liverpool er slechts één, maar de Duitser is positief voor de camera van Sky Sports. "We moeten hard blijven werken en op een gegeven moment gaat het goed komen. We hebben wat mazzel nodig."

Collega Mourinho zegt bij de BBC dat Liverpool goed heeft gespeeld. "Maar wij speelden ons eigen spel. We hadden een paar goede kansen in de eerste helft en we controleerden het spel. In de tweede helft werd Nemanja Matic vermoeid en ik had geen alternatieven op de bank. Ik wilde ons dynamischer laten spelen met mijn wissels, maar we raakten de controle en de energie kwijt." Mourinho beaamt dat zijn ploeg maar één keer op doel schoot. "Voor jullie en voor de kenners is het makkelijk oordelen, maar vanaf de zijlijn is het moeilijker."