‘Ik wist precies hoeveel vrouwen en vriendinnen elke speler had’

Sjoerd Ars speelde van 2002 tot 2005 voor De Graafschap en vertrok na dertien competitiewedstrijden uit Doetinchem. De 33-jarige aanvaller speelde daarna voor twaalf clubs en keerde afgelopen zomer terug op De Vijverberg. Ars vertelt in De Gelderlander dat er sinds zijn vertrek veel is veranderd in Doetinchem.

Ars stelt dat De Graafschap ‘professioneler’ is geworden: “Toen ik net prof was aten we een broodje bal na de training en dronken we een biertje. Nu is dat ondenkbaar. Elf miljoen mensen hebben in dit land een mening over voetballers. Alles wordt uitvergroot en ligt binnen de kortste keren op straat via sociale media.”

Ars speelde na zijn vertrek bij De Graafschap voor diverse andere partijen in Nederland en maakte ook nog minuten in Bulgarije, China, Turkije en Hongarije. Hij merkt op dat De Graafschap niet alleen professioneler is geworden, maar ook dat de voetballerij in zijn geheel ‘individueler’ is geworden.

“Oordoppen op, beetje spelen met die telefoon. Voetballers doen nog maar weinig samen. Vroeger gingen we veel vaker stappen en kenden we elkaar door en door. Ik wist precies hoeveel vrouwen en vriendinnen elke speler had. Klopt, ik ben van de oude stempel en hecht aan teambelang. Voetballers kijken tegenwoordig vooral naar hun eigen ontwikkeling en carrière”, besluit Ars, die vier doelpunten maakte voor De Superboeren.