Liverpool slaagt er niet in om muur van José Mourinho te slechten

Manchester United heeft zaterdagmiddag voor de tweede keer dit seizoen puntverlies geleden. De ploeg van José Mourinho creëerde op bezoek bij Liverpool vrijwel niets en mocht van geluk spreken dat David de Gea in goede vorm stak. De Spanjaard moest een aantal keer ingrijpen en hield Joël Matip in de eerste helft met een geweldige redding van scoren af. Manchester United biedt zo stadsgenoot Manchester City de kans om twee punten uit te lopen, terwijl Liverpool, dat nu zeven punten minder heeft dan the Red Devils, op gelijke hoogte komt met Arsenal.

Mourinho liet zijn manschappen met Ashley Young op de rechtervleugel en Anthony Martial, die duidelijk de instructie had meegekregen om mee terug te lopen, in een behoudende formatie aantreden, terwijl ook Jürgen Klopp, beducht voor de counters van opponent, voor extra zekerheid op het middenveld koos. Dit leidde in de openingsfase tot een Liverpool dat aan het aftasten was, terwijl de bezoekers zich vooral lieten inzakken in de hoop er weer snel uit te kunnen komen.

Georginio Wijnaldum begon bij the Reds in de basis en het was de Oranje-international die met twee schoten voorzichtig voor het eerste gevaar zorgde. De Gea had echter weinig moeite om de inzetten van de middenvelder te pareren en de Spanjaard hoefde pas na ruim een halfuur spelen echt aan de bak. Doordat Romelu Lukaku achterin bleef hangen en buitenspel ophief, kon Roberto Firmino na een goede actie de bal voorleggen, waarna De Gea Matip slechts met de teen van de openingstreffer afhield. De rebound werd vervolgens door Mohamed Salah naast geknald.

Dat zou de meest in het oog springende actie van Lukaku zijn geweest als hij vlak voor rust niet een enorme kans had gekregen. Manchester United combineerde in een spaarzame uitbraak door de verdediging van Liverpool heen en de topscorer van de Premier League schoot hard op de vuisten van Simon Mignolet. Schijnbaar moed puttend uit deze mogelijkheid begonnen de bezoekers de tweede helft wat verder van hun eigen goal af, maar het duurde niet lang voordat de wedstrijd weer verviel in het patroon van de eerste helft.

José Mourinho stuurde zijn ploeg in een behoudende formatie het veld in.

Liverpool controleerde een groot deel van het balbezit, terwijl Manchester United achteroverleunend loerde op een countermogelijkheid. De ploeg van Mourinho slaagde er echter niet helemaal in om de rangen gesloten te houden, want na een dikke tien minuten spelen kreeg Emre Can na een knappe bal van Joe Gomez een behoorlijke kans. De Duits international dook achter de vijandelijke verdediging op en volleyde de bal daarna rakelings over het doel van De Gea. De Spanjaard kon de bal echter over zijn doel kijken en kwam ook goed weg toen een knappe bal van Firmino net niet op het hoofd van Salah belandde.

In een slotfase waarin beide managers met het inbrengen van spelers als Marcus Rashford, Daniel Sturridge en Alex Oxlade-Chamberlain probeerden vers bloed in hun ploegen te brengen bleven de echt grote kansen uit. Can was met een sprint door de verdediging van de tegenstander nog het dichtst bij een goal, maar de bal van de Duitser eindigde in de handen van De Gea. Voor Victor Lindelöf werd het overigens nog wel een wedstrijd om te onthouden: hij maakte in de blessuretijd zijn Premier League-debuut.