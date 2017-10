Barcelona kan weglopen bij achtervolger na geweldige reddingen Kepa

Sevilla moet de tweede plek op de ranglijst dit weekeinde waarschijnlijk uit handen geven. De Andalusiërs verloren zaterdagmiddag met 1-0 van Athletic Club en kunnen daardoor gepasseerd worden door Valencia, Atlético Madrid en Real Madrid. Voor Sevilla is het de eerste keer sinds september 2009 (4-0) dat men een uitwedstrijd in competitieverband in het San Mamés verliest.

Het verschil werd zaterdag gemaakt door Mikel Vesga, die twee minuten voor de pauze doel trof. De 24-jarige middenvelder had de bal na een lange inworp opeens voor zijn voeten liggen en liftte het leer over de uitkomende doelman Sergio Rico heen: 1-0. Athletic Club mocht overigens van geluk spreken dat men toen al niet tegen een achterstand aankeek.

Kepa Arrizabalaga verrichtte enkele formidabele reddingen en hield Athletic daarmee op de been. In de tweede helft kwam het eerste serieuze gevaar van de gastheer: Vesga trof na een klein uur de paal. In het resterende half uur werd er niet meer gescoord en dus sleepte Athletic de minimale voorsprong over de streep. Barcelona kan de voorsprong op runner-up Sevilla in de avond overigens vergroten naar acht punten.