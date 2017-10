‘Wenger wilde dat ik naar PSG ging in plaats van naar City of United’

Samir Nasri maakte vorig seizoen op huurbasis nog indruk bij Sevilla, maar verraste vervolgens een groot deel van de voetbalwereld door afgelopen zomer neer te strijken bij Antalyaspor. Voor Nasri zelf voelde het echter als een natuurlijke keuze om de overstap te maken naar de Turkse subtopper.

“Ik ben erg blij dat ik hiervoor heb gekozen. Ik heb dertien seizoenen op het hoogste niveau gespeeld, maar ik moest ook alle banden doorsnijden en elders opnieuw beginnen. Voordat ik hier kwam had ik nog nooit een land gezien met zoveel passie, zelfs in Antalya, dat een kalme stad is vergeleken met Istanbul”, vertelt hij in gesprek met Canal +. “Bij mijn eerste uitwedstrijd werd ik toegezongen door de fans van de tegenstander, ik moest ze gaan bedanken. Dit land leeft voor het voetbal!”

Nasri had echter ook andere opties: “Er waren korte gesprekken met Olympique Marseille, Olympique Lyon, AC Milan… Er was ook nog Besiktas, Galatasaray en Antalya. Wat mij betreft is het echter vrij natuurlijk gelopen. Het project waar de voorzitter mee bezig is, is erg, erg ambitieus.” Voor de Fransman kwam er zodoende na zes jaar een einde aan zijn periode bij Manchester City, de club die hij in 2011 inruilde voor Arsenal. Als het aan Arsène Wenger had gelegen, was Nasri toen echter ergens anders aan de slag gegaan.

“Ik heb een keer met Paris Saint-Germain gesproken, twee keer zelfs! De eerste keer was toen Leonardo met Wenger praatte, die had dat liever gehad. Hij had liever gehad dat ik naar Frankrijk was gegaan in plaats van Manchester City of Manchester United. De tweede keer was toen Laurent Blanc bij PSG zat. Dat was het jaar dat ze Yohan Cabaye haalden. Uiteindelijk bleef ik bij Manchester City, waar we kampioen werden en waar ik in de basis begon.”