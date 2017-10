Huurling van FC Utrecht in de wachtkamer: ‘Hangt van PSG af’

Paris Saint-Germain verhuurt Jean-Christophe Bahebeck dit seizoen aan FC Utrecht en hoewel de aanvaller voorheen altijd werd gezien als een aanstormend toptalent, heeft hij nog niet alle supporters in de Domstad kunnen overtuigen. Bahebeck heeft immers geen vaste basisplaats en scoorde tot dusverre één keer in vijf officiële wedstrijden voor de formatie van trainer Erik ten Hag.

Didier Martel twijfelt er niet aan dat Bahebeck goed genoeg is voor FC Utrecht, zo vertelt de scout in een interview met de NOS: “Ik verwacht uiteraard meer van hem. Hij heeft de voorbereiding gemist en was nog niet honderd procent fit. Jean-Christophe heeft nog wat tijd en zelfvertrouwen nodig, maar hij kan zeker iets extra's toevoegen aan dit Utrecht.”

Martel sluit niet uit dat de 24-jarige Bahebeck, die bij PSG nog een contract heeft tot de zomer van 2019, definitief in De Galgenwaard komt spelen: “Wat er aan het einde van het seizoen met hem gebeurt, hangt onder andere af van PSG. Als men bij Utrecht tevreden is, kan hij wellicht definitief de overstap maken.”

Bahebeck zou gezien kunnen worden als de opvolger van Sébastien Haller, die FC Utrecht inruilde voor Eintracht Frankfurt en het daar momenteel heel aardig doet. Martel hoopt dat Bahebeck zich net zo kan ontwikkelen als zijn landgenoot: “Jean-Christophe is geen aanspeelpunt en pure afmaker zoals Haller. Het is een ander type. Hij is beweeglijker en creatiever met veel diepgang. Maar hij is minder in de afronding.”