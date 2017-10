‘Ik heb Fellaini nooit gewild als eerste aankoop, we keken naar Matic’

David Moyes nam in 2013 persoonlijk het stokje over van Sir Alex Ferguson nadat hij op voorspraak van de legendarische manager was aangesteld bij Manchester United. De Schot kreeg de boel op Old Trafford echter nooit op de rit en hield het nog geen jaar vol. Moyes vindt echter dat dat teleurstellende seizoen hem niet compleet aan te rekenen valt.

“Ik heb nooit gewild dat Marouane Fellaini mijn eerste aankoop werd bij Manchester United, dat is het laatste wat mijn staf ik en wilden. We keken eerst naar Nemanja Matic. Hij deed het op dat moment niet zo goed bij Chelsea en was teruggegaan naar Benfica. Hij was een kandidaat, aangezien we een defensiever type nodig hadden die vanuit het midden die pass kon geven. We kregen echter veel van de spelers waar we op hadden gehoopt niet en Fellaini kwam op deadline day”, blikt Moyes terug in gesprek met de BBC.

“Ik sprak een aantal keer met Gareth Bale en heb hem geprobeerd ervan te overtuigen om naar ons te komen, we hebben Tottenham Hotspur zelfs meer geld geboden, maar hij had zijn zinnen al gezet op een transfer naar Real Madrid. Ik heb ook met Cesc Fàbregas gebeld en hij was niet zeker van zijn plek bij Barcelona. Hij zei: ‘Ik kom naar jullie als ik de eerste wedstrijd van het seizoen niet in de basis begin bij Barça.”

“Zij waren de twee die er het meest uit zagen als Manchester United-spelers. Als Sir Alex Ferguson het had overgenomen van Sir Alex Ferguson, had hij het ook moeilijk gehad. Er was een wisseling van de wacht in de groep gaande”, gaat Moyes verder. “Ik had geluk dat ik het over kon nemen bij de kampioen, maar Chelsea versterkte zich ook en José Mourinho was daar net teruggekeerd. Manchester City werd ook sterker en wij veranderden niet zo heel veel. Het zou voor iedereen een moeilijke klus zijn geweest.”