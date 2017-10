‘Ik hoor spelers zeggen dat ze moe zijn, maar dat kan in het hoofd zitten’

Het is geen geheim dat het Nederlands voetbal momenteel kampt met een behoorlijke crisis. Volgens Daniel Schwaab komt die crisis niet uit de lucht vallen, zo vertelt hij in een interview met het Eindhovens Dagblad. De Duitse verdediger van PSV is van mening dat ert er in Nederland kritisch gekeken moet worden naar de manier van trainen.

“Jonge spelers die naar PSV komen, zijn vaak supergoed opgeleid. Technisch is de basis meestal uitstekend en tactisch zijn ze al behoorlijk onderlegd. Dan komt er nog iets bij: de bereidheid om het team te helpen en jezelf te kunnen kwellen, tot de grens te gaan en soms een keer eroverheen”, zegt Schwaab in gesprek met het Eindhovens Dagblad. Hij vindt dat er op sommige momenten harder getraind moet worden.

“Er zijn spelers die ik soms hoor zeggen dat ze moe zijn, maar dat kan ook in het hoofd zitten. Hier vallen wat mij betreft echt een paar procenten te winnen”, stelt de verdediger. Volgens Schwaab spreken de resultaten van Nederland in het internationale voetbal boekdelen. “Niet alleen de prestatie van het Nederlands elftal, maar ook de vroege uitschakeling van meerdere clubs in Europese competities is reden tot zorg.”

Overigens onderschrijft Schwaab wel dat er in sommige landen vele malen meer geld te besteden is. “Spelers die een paar jaar geleden vijf miljoen euro waard waren, zijn nu alweer het dubbele waard. De entourage rond hen kan ervan meeprofiteren en voetballers komen bij nieuwe clubs soms op de bank terecht en ontwikkelen zich niet”, concludeert de verdediger.