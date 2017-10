Bosz ‘uitgedaagd’ door Ronaldo: ‘Hij was zo leep die avond, irritant'

Peter Bosz timmert aardig aan de weg als trainer. Nadat hij met Ajax de Europa League-finale haalde, staat hij dit seizoen aan het roer bij Borussia Dortmund, momenteel koploper in de Bundesliga. In gesprek met het Algemeen Dagblad noemt hij Josep Guardiola zijn inspirator en gaat hij in op de verloren wedstrijd tegen Real Madrid in de Champions League.

Bosz ziet de manager van Manchester City als een bron van inspiratie. “Ik vroeg me altijd af: waarom is Guardiola drie dagen bezig met alleen maar het analyseren van de tegenstander? Ik was daar tien minuten mee bezig, de rest van de tijd met mijn eigen team”, aldus Bosz, die meer begrip heeft gekregen voor de werkwijze van Guardiola na het lezen van zijn boek Herr Pep. “Guardiola wil constant weten wie er van de tegenstander voorin blijven hangen als zijn eigen ploeg aanvalt. Want dan weet hij wie er bij hem achterin moeten doordekken en wanneer. Er zijn altijd een paar gluiperds bij de tegenstander die niet meeverdedigen. Die wachten, loeren. En als ze de bal krijgen is het ‘boem’, raak.”

Cristiano Ronaldo was tegen Dortmund twee keer trefzeker. Hij was ongrijpbaar doordat hij af en toe met opzet buitenspel bleef staan. “Ja. En dan kun je hem niet dekken”, aldus Bosz. “Hij was zo leep die avond. Irritant. Maar het daagt je uit om nóg weer verder te denken. Ik weet zeker: ook dat boek van Guardiola heeft me weer een betere trainer gemaakt. Ik zal nooit meer zeggen: ja, we waren zoveel beter, maar één verdwaalde bal en een gozer schiet hem per ongeluk binnen: pech. Nee, die ene bal is juist waar het om gaat.’’