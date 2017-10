VIDEO - Zuur competitiedebuut Kongolo bij Monaco tegen Tete en Depay

Olympique Lyon heeft vrijdagavond drie punten gepakt tegen AS Monaco. Lang leek het duel op een 2-2 gelijkspel af te stevenen, maar daar bracht een vrije trap van Nabil Fekir in de 95ste minuut verandering in. Bij Monaco begon Terence Kongolo voor het eerst in de basis, terwijl Kenny Tete ook aan de aftrap verscheen en Memphis Depay genoegen moest nemen met een invalbeurt.