Pastoor memoreert: ‘Ajax is gearriveerd en ze schijten in hun broek’

Sparta Rotterdam staat zaterdagavond voor de zware uitwedstrijd tegen Ajax. Trainer Alex Pastoor weet dat zijn ploeg een zware avond tegemoet gaat, maar wil zich niet op voorhand neerlegen. In tegendeel, want hij hoopt met Sparta te stunten in de Johan Cruijff ArenA.

Sparta moet hopen dat Ajax een mindere dag heeft en zelf een niveau hoger haalt. Pastoor speelde dat soort wedstrijden als speler liever niet. “Puur om het feit dat trainers naar ons uitstraalden dat er geen klote te halen viel en we álles gingen beperken”, zegt hij tegenover De Telegraaf. “Ik had dan de ondankbare taak om achter spelers als Bergkamp, Kanu, Litmanen en Kluivert aan te lopen. Wat verlang je dan als trainer?”

“Maar ik heb ook wel eens een trainer gehad die tijdens de bespreking, dat was dan een verdieping hoger, aan ons vroeg: zijn jullie al beneden geweest?”, memoreert Pastoor, doelend op een bespreking van Fritz Korbach. “Wij keken elkaar aan van waar heeft hij het over, maar hij herhaalde zijn vraag. Natuurlijk, zeiden wij. Hebben jullie het ook al geroken? Ajax is gearriveerd. En ze schijten in hun broek. En dús wonnen wij ’gewoon’ van Ajax.”

Als speler van FC Volendam won Pastoor ooit met 0-1 van Ajax, in het Olympisch Stadion. “Dát Ajax werd kampioen en won de Champions League en wereldbeker”, aldus Pastoor. “We wisten dat we niet zo goed waren, maar vormden een team. Als de één gepasseerd was, dan vlóóg de ander ervoor. We zijn drie keer de middenlijn over geweest, want dat Ajax liet ons geen keus, maar we wonnen wel. Ook deze keer zal de praktijk laten zien wat van ons wordt verlangd.”