Guardiola reageert op sneer Pochettino: ‘Ik denk dat hij een fout gemaakt heeft’

Mauricio Pochettino haalde vrijdag flink uit naar Josep Guardiola. De manager van Manchester City noemde Tottenham Hotspur onlangs de Harry Kane-ploeg, tot ongenoegen van Pochettino. Hij betitelde de opmerkingen van Guardiola als ‘respectloos en sneu’, maar de Spanjaard is zich zelf van geen kwaad bewust.

“Ik was nooit respectloos tegen mijn collega. Ik was nooit respectloos op een persconferentie, nooit. Toen ik Harry Kane-ploeg zei, was dat omdat hij veel doelpunten maakt. Ik was vorig seizoen juist altijd lovend over hun speelstijl, misschien wel de persoon die vaakst positief was over Tottenham Hotspur”, wordt Guardiola op een persconferentie geciteerd door Sky Sports.

“Toen ze vorig seizoen in de halve finale van de FA Cup verloren van Chelsea, noemde ik het ongelofelijk. Chelsea schoot toen vier keer op doel en maakte vier doelpunten. Ik heb vaker gezegd dat ik Tottenham Hotspur een van de beste teams vind”, stelt de manager van the Citizens. “Dus ik ben teleurgesteld dat Pochettino dat gezegd heeft, ik weet niet precies wat hij gezegd heeft. Maar ik ben nooit respectloos geweest tegenover mijn collega’s.”

“Ik respecteer de prestaties van Tottenham enorm. Ze verdienen veel lof voor hun manier van spelen, ze willen graag aanvallend voetbal spelen. Afgelopen seizoen eindigden ze hoger dan wij”, vervolgt Guardiola zijn verhaal. “Dat zegt dus genoeg. Het is oké, ik heb vaak met Mauricio gesproken. Misschien had ik eerder Mauricio Pochettino-ploeg moeten zeggen in plaats van Harry Kane-ploeg, als hij dat wil.”

“Maar ik zei het omdat Kane twee doelpunten maakte tegen Huddersfield Town. Ik denk dat Mauricio een fout gemaakt heeft. Ik ben in mijn carrière nog nooit respectloos geweest. Misschien reageer ik als iemand mijn team aanvalt, maar ik heb me nooit respectloos uitgelaten over Mauricio of Tottenham”, besluit Guardiola, die het komend weekeinde met Manchester City opneemt tegen Stoke City.