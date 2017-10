‘Ik ben bij Feyenoord veel verder dan toen ik hier kwam, mentaal en fysiek’

Het gaat Renato Tapia sinds kort voor de wind. De Peruviaan heeft een basisplaats veroverd bij Feyenoord en kan zich met zijn land plaatsen voor het WK, dat volgende zomer in Rusland gehouden wordt. Om de eindronde te halen, moet Peru in een play-off nog zien af te rekenen met Nieuw-Zeeland.

Volgens Tapia staat het Zuid-Amerikaanse land, dat in 1982 voor het laatst aanwezig was op een WK, momenteel op zijn kop. “In Peru is iedereen helemaal gek geworden. De fans, het hele land, maar ook wij als spelers zijn door het dolle. We krijgen de kans om 35 jaar frustratie overboord te gooien als we ons plaatsen voor het WK. Everyone is loving the moment”, zegt de Feyenoorder in gesprek met De Telegraaf. Tapia heeft sinds kort als centrale verdediger een basisplaats bij de Rotterdammers.

Toch hoopt de Peruviaan nog altijd een basisplaats als middenvelder te veroveren. Hij is in ieder geval niet bang voor de druk. “Druk? Ben je gek, als je uit Zuid-Amerika komt speel je met je land onder de moeilijkste omstandigheden. Als je Argentinië, Brazilië of Uruguay uit aankan, kan je ook elke wedstrijd in Europa aan”, aldus Tapia, die naar eigen zeggen altijd vertrouwen heeft gekregen van trainer Giovanni van Bronckhorst.

“Geduld is de sleutel”, stelt de huidige centrale verdediger van Feyenoord, die afgelopen jaar meer wedstrijden voor zijn land speelde dan voor zijn club. “Ik snap best dat in sommige competities, zoals de Eredivisie, de meeste spelers al met 19 jaar in het eerste staan. Maar dan ben je nog niet volwassen en op je sterkst. Ik ben bij Feyenoord nu veel verder dan toen ik hier kwam. Mentaal, fysiek en als mens ben ik gegroeid. Mijn tijd gaat nu komen en dat is prima.”