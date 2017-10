Ajax-aankoop vroeg om nummer 14: ‘Het is mijn lievelingsgetal’

Maximilian Wöber werd afgelopen zomer door Ajax overgenomen van Rapid Wien. De Oostenrijkse verdediger kostte zevenenhalf miljoen euro en moet in Amsterdam Davinson Sánchez doen vergeten. De negentienjarige centrumverdediger annex linksback maakte tegen sc Heerenveen bij zijn eerste basisplaats zijn eerste doelpunt voor Ajax, waarna onlangs zijn debuut in de nationale ploeg van Oostenrijk volgde. "Maar ik ga me nu niet als een superster gedragen hoor", zegt Wöber in gesprek met de NOS.

Wöber stond in eerste instantie niet te springen om een transfer naar Ajax. "Het leek mij voor mijn carrière geen goede stap om bij Ajax op de bank terecht te komen. Maar dat veranderde toen Davinson Sánchez naar de Spurs vertrok”, vertelt de mandekker, die bij Ajax vroeg om rugnummer 14. “Nummer 14 is mijn lievelingsgetal", legt hij uit, wetende dat Ajax dat rugnummer niet zal gebruiken. "Dat nummer droeg ik op mijn elfde al bij Rapid. Maar nu begrijp ik wel dat niemand het nummer van een legende als Johan Cruijff mag dragen. Dat is logisch.”

Afgelopen week kwam Wöber voor het eerst in actie voor de nationale ploeg van Oostenrijk. De wedstrijden tegen Servië en Moldavië werden allebei winnend afgesloten. "Dat was een fantastische ervaring en ik ben er ontzettend trots op dat ik nu international ben”, aldus Wöber, die zaterdagavond tegen Sparta Rotterdam het centrum zal vormen met Matthijs de Ligt.